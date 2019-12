Petróleo sobe após trégua comercial e dados da economia chinesa

Os preços do petróleo fecharam com leve alta, nesta segunda-feira (16), subindo lentamente a níveis desconhecidos nos últimos três meses em um mercado mais relaxado, graça ao anúncio de acordo comercial entre Washington e Pequim, assim como de dados econômicos chineses melhores do que previsto.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro ganhou 12 centavos, 0,2%, para fechar em 65,34 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em janeiro subiu 14 centavos, 0,2%, terminando nos 60,212 dólares.

Deste modo, o cru chega a seu nível mais alto desde os ataques contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita em meados de setembro.

"A perspectiva de um acordo comercial preliminar entre Estados Unidos e China serve de apoio para os preços do petróleo e dos produtos refinados", comentou Robbie Fraser, da Schneider Electric.