Marinha francesa apreende mais de 3,5 toneladas de maconha no oceano Índico

A Marinha francesa apreendeu na sexta-feira passada mais de 3,5 toneladas de pasta de maconha no golfo de Omã, a maior apreensão na região neste ano, informou nesta segunda-feira o ministério da Defesa da França.

A fragata militar "Courbet" localizou um navio suspeito navegando sem bandeira e o monitorou por radar por mais de 36 horas, aguardando a transferência de narcóticos para uma embarcação cúmplice", divulgou o ministério.

Um total de 172 pacotes de pasta, com cerca de 20 quilos cada um, estavam escondidos num fundo falso no depósito de combustível do barco. Toda carga foi destruída.

A fragata operava em apoio à "Força-Tarefa Combinada (CTF, pela sigla em inglês) 150", uma coalizão que reúne "vários países para combater o tráfico e atividades ilegais relacionadas ao terrorismo e garantir a segurança do espaço marítimo", acrescentou o governo francês.

Em 2019, os navios franceses fizeram nove apreensões nesta região, totalizando cerca de 15 toneladas de produtos ilícitos capturados.