Economia do Peru cresce 2,09% em outubro

A economia do Peru cresceu 2,09% em outubro, abaixo das expectativas das autoridades devido à desaceleração do setor de pesca, informou o governo nesta segunda-feira.

Com esse resultado, a produção acumulada entre janeiro e outubro chega a 2,16%, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei).

O crescimento em outubro (2,09%) foi explicado pelo comportamento positivo dos setores de Comércio, Agricultura, Hospedagem e Restaurantes, Telecomunicações e Transporte", afirmou a instituição.

No entanto, os setores de manufatura (-1,09%) e pesca (-0,68%) tiveram desempenho desfavorável.

Outubro representou desaceleração em relação a setembro, quando a economia subiu 2,22% e em agosto 3,39%.

Em setembro, o Peru rebaixou suas projeções de crescimento para 2019, de 3,5% para 2,7%, depois de anunciar uma previsão de 4,3% do PIB no início do ano.

A economia peruana cresceu 1,73% no primeiro semestre de 2019, abaixo das expectativas.

Em 2018, houve um crescimento de 4,0%, após 2,5% em 2017 e 3,9% em 2016.