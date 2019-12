Greve continua na França e aumenta preocupação com transportes no Natal

Greve continua na França e aumenta preocupação com transportes no Natal

Confrontos entre polícia libanesa e simpatizantes do Hezbollah

Confrontos entre polícia libanesa e simpatizantes do Hezbollah

Greve continua na França e aumenta preocupação com transportes no Natal

Greve continua na França e aumenta preocupação com transportes no Natal