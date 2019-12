Coreia do Norte realiza teste de lançamento de mísseis para pressionar EUA

A Coreia do Norte realizou um segundo teste de lançamento de mísseis na sexta-feira, disse o regime norte-coreano neste sábado, numa tentativa de pressionar os EUA a oferecer concessões substanciais nas negociações de desnuclearização.



A Coreia do Norte não divulgou detalhes sobre seu segundo teste na base de satélites de Sohae em uma semana, mas disse que a medida foi um "sucesso de pesquisa" que ajudaria a reforçar o arsenal nuclear do país, de acordo com uma declaração do governo transmitida pela mídia estatal de Pyongyang.



A instalação de Sohae está localizada na costa oeste do país e serviu como local para o desenvolvimento de mísseis de longo alcance que podem carregar ogivas nucleares. Especialistas dizem que é provável que o regime esteja testando motores para seus mísseis de longo alcance, que Pyongyang disse que são capazes de atingir o continente americano.



Os EUA e a Coreia do Sul expressaram preocupação com os testes recentes da Coréia do Norte. Pyongyang tem aumentado sua retórica contra Washington nos últimos meses, acusando os EUA de implementar uma "política hostil" contra ela. A Coreia do Norte sugeriu que abandonaria as negociações nucleares no final do ano se os EUA não oferecerem concessões adequadas.



Fonte: Dow Jones Newswires.