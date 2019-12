Venezuelanos que fugiram recebem asilo político na Bolívia

O governo interino da Bolívia decidiu ontem conceder asilo político a 200 cidadãos venezuelanos que, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), fugiram de seu país por causa da "perseguição política" da gestão de Nicolás Maduro, disse a ministra das Relações Exteriores Karen Longaric.



"Eles estão em situação irregular e muitos deles com autorização de residência temporária no território boliviano", disse.



Segundo a funcionária, "esses cidadãos eram contra o regime Maduro". (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.