Dados de funcionários do Facebook são roubados de carro de um empregado

O Facebook enviou nesta sexta-feira para 29 mil funcionários uma notificação sobre o roubo de HDs que continham seus dados pessoais e que estavam num carro de um empregado da empresa.

"Não encontramos nenhum abuso e acreditamos que foi um roubo comum e não uma tentativa de obter informações dos funcionários" que trabalhavam na empresa em 2018, segundo uma mensagem do Facebook encaminhada à AFP, na qual acrescentou que nenhum dado dos usuários da rede social foi comprometido.

Os HDs discos furtados continham nomes, números de contas bancárias e outros dados privados de 29 mil pessoas que trabalham para o Facebook nos Estados Unidos, confirmou o gigante da internet.

Um empregado da área administrativa deixou dentro do próprio carro uma bolsa com os HDs, que não deveriam ter saído da sede do Facebook.

"Como precaução, informamos os funcionários anteriores e atuais afetados e disponibilizamos a assistência necessária em caso de roubo de identidade", informou o Facebook, que também está cooperando com a investigação policial.