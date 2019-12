Wall Street fecha com leve alta após acordo entre China e EUA

Wall Street respondeu, nesta sexta-feira (13), com uma leve alta à oficialização de um primeiro acordo entre China e Estados Unidos sobre seu conflito comercial que, há 20 meses, perturba os mercados e a economia mundial.

O índice industrial Dow Jones Industrial esteve quase estável, ao ganhar 0,01%, encerrando nos 28.153,38 pontos. Nasdaq subiu 0,20%, nos 8.734,88 pontos, e o S&P; 500 avançou apenas 0,01%, nas 3.168,80 unidades.

Esta semana, os investidores estavam na expectativa do resultado das eleições britânicas, cruciais para o Brexit, vencidas (como se esperava) pelos conservadores.

Nestas duas frentes, "pode-se encontrar, finalmente, um pouco de certeza e clareza" sobre dois problemas que afligiam os mercados, disse Hogan.

No mercado de títulos, às 18h20 (horário de Brasília), o bônus americano com vencimento para dez anos recuava a 1,817% contra 1,892% do fechamento de ontem.