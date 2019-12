O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou duas acusações contra o presidente Donald Trump nesta sexta-feira, abrindo caminho para a votação completa sobre a possibilidade de prosseguir com o julgamento político contra o presidente.

Vinte e três legisladores do Comitê votaram a favor e 17 contra para continuar com a acusação contra Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso.