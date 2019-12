O Partido Conservador do primeiro-ministro britânico Boris Johnson conquistou a maioria absoluta de 365 deputados em uma câmara com 650 cadeiras, de acordo com os resultados finais das eleições legislativas anunciados nesta sexta-feira.

A principal força de oposição, o Partido Trabalhista, obteve 203 assentos (-59), seguidos pelos indepedentistas escoceses do SNP com 48 (+13) e pelo centrista Partido Liberal Democrata (LD) com 11 (-1).

O índice de participação foi de 67,3%.

