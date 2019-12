ONU denuncia as violações dos DH na repressão dos protestos no Chile

O escritório da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou nesta sexta-feira um alto número de violações dos direitos humanos na repressão policial aos protestos no Chile, ao apresentar um relatório sobre a situação em seu país natal.

"Essas violações incluem o uso excessivo e desnecessário da força que causou mortes e ferimentos ilícitos, tortura e maus-tratos, violência sexual e detenções arbitrárias", diz um comunicado à imprensa do Escritório de Direitos Humanos da ONU, cujos representantes ficaram no Chile durante três semanas de novembro para investigar a situação em sete regiões do país.