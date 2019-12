O Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, obteve maioria absoluta nas eleições legislativas desta quinta-feira, segundo pesquisa de boca de urna publicada pelos principais jornais do país.

De acordo com pesquisa do instituto Ipsos/MORI para BBC e Sky News, os conservadores obtiveram 368 cadeiras do total de 650 na Câmara dos Deputados.