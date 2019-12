Nuad, arte milenar da massagem tailandesa, é declarada Patrimônio da Humanidade

A massagem tradicional tailandesa, uma arte milenar popularizada nas últimas décadas no mundo todo, foi reconhecida nesta quinta-feira (12) pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

"A inscrição da massagem tailandesa é histórica. Ajuda a promover essas práticas localmente e internacionalmente", declarou o delegado desse país em Bogotá, primeira capital latino-americana a sediar o comitê especial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Importada da Índia há cerca de 2.500 anos por monges e médicos budistas, a Nuad - nome tradicional dessa prática - foi transmitida por décadas de forma oral, de professor para aluno, em templos e famílias.

No século XIX, sob o impulso do rei Rama III, os sábios do Templo do Buda Reclinado (Wat Pho) gravaram na pedra aqueles conhecimentos.

Mas foi preciso esperar até a criação da escola de medicina tradicional de Wat Pho, em 1962, para que esta técnica se difundisse no Ocidente, onde hoje proliferam salões de massagem tailandesa.

Através de uma coreografia perfeitamente orquestrada sobre dez linhas energéticas do corpo, a técnica consiste em exercer pressão com os polegares, cotovelos, joelhos e pés do massagista, assim como em alongamentos e contorções do paciente.

Símbolo da Tailândia, esta prática gera a cada ano milhões de dólares em rendimentos.

A massagem está presente na vida local: nas ruas, nos mercados, nas estações de trem e nas praias. Há quase uma década, também é considerada um tratamento terapêutico, posto em prática em centenas de hospitais.

Além de seus benefícios relaxantes, muitas pesquisas destacam suas propriedades para ajudar a aliviar dores nas costas, problemas de circulação, enxaquecas, insônia ou ansiedade.

A imagem da Nuad foi manchada a partir da guerra do Vietnã e da chegada de milhares de soldados americanos a Tailândia. Desde então, alguns salões de massagem propõem também serviços sexuais.

A Unesco recebe anualmente centenas de pedidos dos 178 países que ratificaram a convenção, mas aceita considerar pouco menos de 50. Seus especialistas apresentam recomendações favoráveis ou desfavoráveis a um comitê integrado por 24 países, ao qual cabe tomar a difícil decisão.

Embora a inclusão nesta lista lhes dê um selo distintivo, a declaração é apenas a parte mais visível do processo, cujo objetivo final é a proteção da diversidade cultural ante a crescente globalização.