Comunicado do Business Wire :Crocs, Inc.

A Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), em parceria com a embaixadora da Boa Vontade do UNICEF, Priyanka Chopra Jonas, anunciou hoje que 50.000 pares de tamancos Crocs Classic serão doados no próximo ano para crianças carentes em Belize através do UNICEF. Esta contribuição solidária apóia a missão conjunta da atriz de ajudar crianças de todo o mundo e proporcionar-lhes mais oportunidades de obter educação.

Recentemente, a Crocs anunciou que a premiada atriz, ativista e empresária Priyanka Chopra Jonas atuaria como embaixadora global da marca em sua campanha de marketing "Come As You Are" em 2020. Um elemento especial da parceria é essa colaboração para apoiar conjuntamente o UNICEF.

"Na Crocs, acreditamos que estar à vontade com seus próprios sapatos é o primeiro passo para acessar uma educação de qualidade", disse Heidi Cooley, vice-presidente de marketing global da Crocs. "Com essa doação, esperamos entregar calçados a mais da metade da população estudantil que frequenta as escolas primárias e secundárias em Belize, enquanto reduzimos a carga financeira para suas famílias."

"Como embaixador global do UNICEF, me dedico a conectar organizações que juntas podem ter um impacto grande e positivo em crianças de todo o mundo", disse Priyanka Chopra Jonas. "Trabalhar com a Crocs para distribuir mais de 50.000 pares de seus tamancos clássicos terá um tremendo impacto nas crianças em idade escolar em Belize, reduzindo as barreiras à educação e aliviando os estressores sociais e de colegas que vêm com a falta de recursos cotidianos básicos que muitos tomam como garantido."

As barreiras à educação em Belize incluem pobreza, incapacidade, entrada tardia e preparação inadequada para a escola primária, entre outros fatores. Em novembro, membros do UNICEF EUA e Crocs visitaram Belize, onde distribuíram 25.000 pares iniciais de Crocs - a primeira das duas partes dessa doação - aos estudantes. Um vídeo documentando essa jornada e mostrando em primeira mão o impacto positivo da contribuição pode ser encontrado aqui.

"O UNICEF EUA agradece a generosa doação de sapatos da Crocs para ajudar a remover uma das barreiras que podem prejudicar a frequência escolar em Belize, especialmente durante a educação infantil", disse Gabriella Morris, vice-presidente sênior de parcerias estratégicas do UNICEF EUA. "A educação é essencial para que as crianças vivam o seu potencial máximo e, juntos, podemos ajudar a dar a cada criança a oportunidade de uma educação de qualidade."

Sobre a Crocs, Inc.

A Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) é líder mundial em calçados casuais inovadores para homens, mulheres e crianças, combinando conforto e estilo com um valor que os consumidores conhecem e amam. O material Croslite? da Crocs, uma tecnologia de calçados moldados, está incluído em quase toda a coleção da Crocs e oferece conforto extraordinário a cada passo.

Em 2019, a Crocs declara que se expressar e se sentir confortável não são mutuamente exclusivos. Para saber mais sobre a Crocs ou sobre nossa campanha global Come As You Are?, acesse www.crocs.com ou siga @Crocs no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em mais de 190 países e territórios para colocar as crianças em primeiro lugar. O UNICEF ajudou a salvar mais vidas de crianças do que qualquer outra organização humanitária, fornecendo assistência médica e imunizações, água potável e saneamento, nutrição, educação, assistência de emergência e muito mais. O UNICEF EUA apóia o trabalho do UNICEF por meio de captação de recursos, advocacia e educação nos Estados Unidos. Juntos, estamos trabalhando para o dia em que nenhuma criança morre por causas evitáveis e toda criança tem uma infância segura e saudável. Para obter mais informações, acesse www.unicefusa.org.

