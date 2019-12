Mais de 70 mortos em ataque jihadista a quartel em Níger

Um ataque a uma base militar em Níger deixou mais de 70 mortos nesta quarta-feira (11), informaram os serviços de segurança do país africano.

"Infelizmente, lamentamos o balanço seguinte: 71 militares mortos, 12 feridos, pessoas desaparecidas e um número importante de terroristas neutralizados", diz o texto lido na TV nacional.

Um balanço precedente de uma fonte de segurança reportou mais de 60 mortos.

Na ação, que ocorreu na região de Inates, perto da fronteira com Mali (oeste), "os terroristas bombardearam o local com projéteis e morteiros, e as explosões de combustível e munições são a principal causa deste grande número de vítimas" entre os militares, acrescentou a fonte.

O presidente do Níger, Issoufou Mahamadou, "interrompeu sua participação na Conferência sobre Paz, Segurança e Desenvolvimento Sustentável na África, realizada no Egito, para retornar a Niamey (capital de Níger) por conta da tragédia", divulgou o governo através do Twitter.

Este ataque é o mais mortal sofrido pelo exército de Níger desde 2015, e ocorreu no dia seguinte a outro atentado contra um quartel em Agando, na região de Tahoua (oeste), também perto do Mali, no qual faleceram "3 soldados e 14 terroristas", segundo o Ministério da Defesa.

Na terça-feira, o conselho de ministros "prorrogou por um período de três meses" o estado de emergência decretado desde 2017 em vários departamentos de Tillaberi e Tahoua para tentar interromper as ações violentas.

Essa medida concede poderes adicionais às forças de segurança no local, incluindo a capacidade de solicitar buscas noturnas em residências.