Comunicado do Business Wire :L&T Technology Services Limited

A L&T; Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), a principal empresa de serviços de engenharia da Índia, foi reconhecida como "líder" e classificada como uma das principais prestadoras de serviços de engenharia automotiva pela empresa de consultoria e pesquisa Everest Group. A LTTS também foi reconhecida como "Star Performer" por seu notável progresso em suas capacidades em engenharia automotiva e pelo impacto resultante no mercado.

Em seu relatório "Automotive Engineering Services PEAK Matrix? Assessment 2019: Convergence of Mobility and Digital" (Avaliação de Serviços de Engenharia Automotiva PEAK Matrix? 2019: convergência de mobilidade e digital), o Everest Group classificou 22 prestadores de serviços no Automotive Engineering Services PEAK Matrix? com base em vários parâmetros, como adoção no mercado, mix de portfólio, valor agregado, inovação e investimentos, pegada de entrega e visão e estratégia.

De acordo com o Everest Group, a forte experiência no domínio da LTTS, as ofertas bem diversificadas de serviços de engenharia automotiva em todo o mundo, laboratórios exclusivos e parcerias para impulsionar o crescimento do portfólio posicionaram a LTTS como protagonista no estudo. As soluções da LTTS -- plataforma segura para carros, sistema inteligente de monitoramento de transporte, ferramenta de geração de anotações em vídeo (Video Annotation Generation, VANGEN), solução de gestão de bateria, espelho de frota, solução de integração de smartphones -- são os principais atributos de sua posição de liderança.

O sr. Shailendra Shrivastava, chefe global de transporte terrestre da L&T; Technology Services Ltd disse:"A indústria automotiva está passando por uma evolução maciça impulsionada por tecnologias inovadoras, precisas e disruptivas. Houve uma mudança maciça nos padrões de compra dos participantes globais, com demanda intensificada por um novo conjunto de experiências únicas para os passageiros. A proeza da LTTS em oferecer serviços e soluções de engenharia digital, combinados com seu momento robusto, posicionou a LTTS como líder de mercado entre os participantes automotivos globais. O reconhecimento do Everest Group é uma validação de que a LTTS apoia com sucesso os clientes no fornecimento de soluções de engenharia sustentáveis e elegantes."

O Sr. Akshat Vaid, vice-presidente do Everest Group, disse: "A L&T; Technology Services emergiu como um participante muito forte no mercado global de serviços automotivos, com foco significativo no atendimento a centros automotivos globais e segmentos de clientes. A empresa possui um portfólio abrangente de serviços de engenharia automotiva, englobando cargas de trabalho digitais e tradicionais em toda a cadeia de valor. Seus investimentos em infraestrutura de laboratórios/COEs exclusivos para desenvolvimento e teste de produtos, bem como estruturas impactantes projetadas para acelerar a prestação de serviços nos casos de uso automotivo, os ajudaram a acelerar o crescimento. A empresa também investiu consistentemente em pesquisas de engenharia, em parceria com instituições acadêmicas globais, ajudando-as a criar um diferencial para si mesmas em um mercado altamente competitivo."

Sobre a L&T; Technology Services Ltd

A L&T; Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária cotada em bolsa da Larsen & Toubro Limited e é especializada em serviços de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (EP&D;). Oferecemos serviços de consultoria, projeto, desenvolvimento e testes ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de processos e produtos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas Fortune 500 e 51 das principais empresas de EP&D; do mundo, abrangendo produtos industriais, dispositivos médicos, transportes, telecomunicações e high-tech e setores de processo. Com sede na Índia, temos mais de 16.700 funcionários em 17 centros de projeto global, 28 escritórios de vendas e 49 laboratórios de inovação em todo o mundo, segundo dados de 30 de setembro de 2019.

