Comunicado do Business Wire :B-Yond

A B-Yond anunciou hoje que ganhou o prêmio de produto/solução de inteligência artificial (IA) mais inovador em 2019 no Telecom Review Excellence Awards em Dubai. Este prêmio vem logo após a B-Yond ganhar o prêmio de melhor solução de IA para atendimento ao cliente na cúpula da AI Telco e uma inclusão como Cool Vendor do Gartner em operações comerciais de CSP no início deste ano.

A B-Yond foi selecionada entre vários fornecedores de nível mundial por sua melhor plataforma INFINITY de IA e seu forte portfólio de produtos e soluções voltados para provedores de serviços de comunicações (Communications Service Provider, CSP). A B-Yond adota uma abordagem inovadora e única centrada no cliente para suas soluções, que capacita os CSPs a correlacionar diretamente suas decisões de investimento à receita e à satisfação do cliente.

Os Telecom Excellence Awards são feitos com a mais alta credibilidade e integridade, com uma comissão julgadora composta pelos principais analistas do setor. O prêmio destaca a liderança e a inovação dos vencedores na área de telecomunicações.

"Para nós é uma honra aceitar este prêmio como uma validação do compromisso da B-Yond com a inovação em IA e produtos de nível mundial que estamos oferecendo aos clientes", diz Rahul Chandra, vice-presidente executivo de Parcerias e Marketing. "Adotar a IA para promover a transformação dos negócios é uma das principais prioridades estratégicas de CSPs, e é fundamental encontrar o parceiro certo para realmente explorar seu potencial. Estamos animados por fazermos parceria com CSPs e trazermos essas soluções premiadas para ajudá-los a enfrentar sua jornada de IA."

"A B-Yond traz uma abordagem única habilitada para IA para ajudar CSPs a medir e melhorar a experiência de seus clientes", disse Toni Eid, diretor executivo da Trace Media International. "Estamos contentes em reconhecer a B-Yond por sua inovação excepcional no apoio aos CSPs em suas Iniciativas de IA."

Sobre a B-Yond

A B-Yond oferece software de automação de rede baseado em IA para ajudar provedores de serviços de comunicação (CSPs) a automatizar, otimizar e monetizar sua infraestrutura de rede e processos de negócios.

À medida que os CSPs realizam iniciativas de transformação digital e as redes se tornam mais complexas e dinâmicas, a B-Yond oferece uma combinação única de tecnologia de IA com patente pendente, experiência em domínios de rede e experiência de implantação comprovada em alguns dos maiores CSPs do mundo para ajudá-los a realizar seus objetivos de negócio. Para mais informações, visite www.b-yond.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191211005953/pt/

Shilpa Swamy Shilpa.swamy@b-yond.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.