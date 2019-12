Comunicado do Business Wire :MoEngage

A MoEngage, uma plataforma de engajamento inteligente de clientes, anunciou que recebeu as melhores classificações gerais no relatório Voz do cliente ("Voice of the Customer") do Gartner para plataformas de marketing móvel de 2019. Em uma escala de 1 a 5, a empresa recebeu 4,6, a maior classificação geral entre todos os fornecedores incluídos no relatório. A empresa recebeu também a mais elevada classificação para os quesitos suporte ao cliente e facilidade de contratação, respectivamente 4,7 e 4,5.

O relatório Voz do cliente do Gartner consolida milhares de avaliações de clientes e classifica fornecedores de software segundo essas avaliações em diversos parâmetros. As avaliações passam por um rígido processo de validação e moderação para assegurar sua autenticidade. Dessa forma, os relatórios Voz do cliente desempenham um papel fundamental no processo de avaliação e compra de softwares por parte de empresas. Uma cópia do relatório pode ser acessada gratuitamente aqui.

A MoEngage começou em seus primeiros anos como uma plataforma de notificação push e em aplicativos para editores de aplicativos móveis de pequeno e médio porte. Cinco anos mais tarde, ela evoluiu e se tornou uma plataforma completa de análise e engajamento omnicanal de clientes. Hoje, 125 empresas em 35 países utilizam a MoEngage para desenvolver uma visão unificada de seus clientes, analisar o comportamento deles e segmentá-los em microgrupos em função de seus atributos comportamentais. Além disso, as marcas empregam os recursos de inteligência artificial e automação da MoEngage para mapear jornadas de clientes e realizar ofertas, atualizações, recomendações e outros comunicados hiperpersonalizados pela web, por dispositivos móveis e e-mail, proporcionando dessa forma uma experiência omnicanal. A MoEngage já integrou duas vezes consecutivas o Quadrante Mágico do Gartner para plataformas de marketing móvel e tem entre seus clientes diversas marcas unicórnio e empresariais, como Deutsche Telekom, Travelodge, Samsung, McAfee, Vodafone, Future Retail, Landmark Group, Mashreq Bank e outras.

"Ser mencionado no relatório Voz do cliente do Gartner para plataformas de marketing móvel de 2019 valida nosso compromisso de oferecer às empresas uma plataforma de padrão internacional para análises de aplicativos móveis e engajamento de usuários omnicanal. Vejo com grande entusiasmo as avaliações e classificações extremamente positivas atribuídas por nossos clientes. Isso reforça nossa crença e investimentos, não só em inovação de produtos, mas também no desenvolvimento de uma excelente equipe de vendas, serviço e suporte realmente dedicada a promover o sucesso de nossos clientes. Nossa visão é desenvolver a plataforma de engajamento de clientes mais confiável do mundo, e continuaremos acelerando nossos investimentos em inovação de produtos e ampliando nossas áreas de vendas e suporte globais",declarou Raviteja Dodda, cofundador e CEO da MoEngage Inc.

Sobre a MoEngage

A MoEngage é uma plataforma de engajamento inteligente de clientes, desenvolvida para o universo que prioriza a tecnologia móvel. Com recursos de automação e otimização impulsionados pela inteligência artificial, além de análises incorporadas, a MoEngage possibilita a hiperpersonalização em escala entre diversos canais, tais como mensagens push em dispositivos móveis, e-mail, push na web, mensagens apresentadas localmente e enviadas por SMS. Marcas Fortune 500 de mais de 35 países como McAfee, Samsung e Vodafone utilizam a MoEngage para orquestrar suas campanhas omnicanal.

Para saber mais sobre o engajamento de clientes omnicanal com a MoEngage, acesse nosso site em www.moengage.com.

*Gartner, Gartner Peer Insights, Voz do cliente: plataformas de marketing móvel, colaboradores do setor, 12 de novembro de 2019. Gartner, Quadrante Mágico para plataformas de marketing móvel, Mike McGuire, Charles Golvin, 15 de julho de 2019.

*As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais baseadas em suas próprias experiências e não representam a visão do Gartner ou de suas afiliadas.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, tampouco aconselha usuários de tecnologia a selecionarem somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem de opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações factuais. O Gartner isenta-se de qualquer garantia - expressa ou implícita - relativa a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

