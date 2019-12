Comunicado do Business Wire :Forum for Promoting Peace in Muslim Societies

Nesta semana, alguns dos estudiosos islâmicos mais respeitados do mundo, reunidos por especialistas de governos, grupos da sociedade civil e outras religiões, lançarão um novo esforço para construir a paz global, com base na tolerância e na liberdade religiosa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191210006085/pt/

New Charter Seeks to Build Global Support for Tolerance and Religious Freedom (Photo: AETOSWire)

Na sexta Assembleia do Fórum de Promoção da Paz nas Sociedades Muçulmanas, em Abu Dhabi, Shaykh Abdullah bin Bayyah, presidente do Fórum, divulgará a Carta da "Nova Aliança da Virtude". Seu texto será revelado e assinado por seus primeiros signatários.

A carta pretende transformar a liberdade religiosa, a cooperação e a tolerância, de meras possibilidades a necessários compromissos éticos e obrigações legais, especialmente em relação à proteção de locais de culto cujos ataques têm ameaçado a liberdade de religião em muitas partes do mundo.

Essa iniciativa se inspira diretamente nas tradições mais antigas do Islã.

A Aliança da Virtude (hilf al-fudul) original foi estabelecida no início do século VII d.C. (final do século I BH) em Meca, na casa de Abdullah ibn Judan.

Seu objetivo era defender os fracos e os inocentes contra a rapacidade dos mais poderosos.

O Profeta do Islã, Mohammad, e o primeiro dos Califas Rashidun, Abu Bakr, estavam presentes quando a Aliança foi formada, embora isso tenha acontecido antes da missão profética de Mohammad. Mais tarde, ele a elogiou, dizendo: "Eu estava presente na casa de Ibn Judan quando uma aliança foi formada e, se tivesse sido convocado por ela no Islã, teria respondido ao chamado."

Em fevereiro passado, em Washington D.C., H.E. Shaykh Abdullah bin Bayyah, presidente do Fórum para a Promoção da Paz, liderou um painel com mais de 200 indivíduos das três religiões abraâmicas e outras, incluindo líderes religiosos e políticos seniores na criação da moderna Aliança da Virtude entre as religiões.

A carta da Nova Aliança da Virtude segue o modelo da original, em escala global. Ela reúne quem tem boas intenções com o benefício da humanidade, um esforço entre as religiões para permitir que seus membros vivam lado a lado em paz e com felicidade.

A carta não visa corrigir diferenças teológicas. Os membros, em vez disso, cooperarão com base em uma teologia comum da dignidade humana oferecida por Deus, buscando a virtude para o benefício de todos.

Notas para os editores

O Fórum de Promoção da Paz nas Sociedades Muçulmanas é liderado pelo Shaykh Abdullah bin Bayyah, com o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relações Exteriores e Cooperação Internacional. O Fórum explora a melhor experiência acadêmica islâmica global em busca de soluções para o desafio de garantir a paz global. Ele também procura extinguir o fogo do extremismo, que se espalhou por todo o mundo com a violência impulsionada por interpretações errôneas e mal informadas sobre o Islã. Os participantes discutirão e desenvolverão maneiras de desafiar o extremismo e a politização que causam imensa divisão e sofrimento.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191210006085/pt/

Fórum para promover a paz nas sociedades muçulmanas Zeshan Zafar, diretor executivo, zeshan@peacems.com. http://www.peacems.com/en/default.aspx

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.