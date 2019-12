Ratificação do USMCA fica para 2020, diz presidente do Senado dos EUA

O Congresso americano não vai ratificar este ano o Acordo de Livre-Comércio firmado recentemente com México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês, ou T-MEC, em espanhol) - declarou o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell.

"Não estaremos tratando do USMCA no Senado entre agora e o fim da próxima semana [quando o Congresso encerra suas sessões de 2019]", disse McConnell à imprensa.

Ele considerou ainda que o Senado não vai tratar do tema até o fim do julgamento político, ao qual o presidente Donald Trump deve ser submetido, após ser acusado pela Câmara de Representantes de abuso de poder e obstrução do Congresso.