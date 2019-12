Comunicado do Business Wire :Hydrogène de France

A Hydrogène de France (HDF) se transforma em uma empresa industrial francesa ao inaugurar sua fábrica de produção de células a combustível de alta potência em Bordeaux. Esta usina, com capacidade de produção anual de 50 MW, será a primeira do mundo a produzir em massa PACs de alta potência (superior a 1 MW) usando a tecnologia PEM (sigla em inglês para "membrana de troca de prótons"). A industrialização e padronização desses sistemas reduzem seus custos e melhoram significativamente sua confiabilidade e manutenção.

Esta fábrica produzirá sob a marca "HDF Industry". Ela integrará as pilhas de células a combustível da empresa canadense Ballard, que hoje possui a tecnologia mais amplamente implementada no mundo. Este acordo mundial exclusivo permite à HDF oferecer células a combustível de alta potência cujo desempenho e preços estão adaptados ao mercado de energia.

Uma ambição mundial

A HDF pretende desempenhar um papel pioneiro no mercado emergente de hidrogênio. O hidrogênio, considerado pelos industriais e pelos governos como uma das soluções para a transição energética, está se desenvolvendo em várias direções, incluindo mobilidade e aplicações estacionárias.

A visão da HDF se baseia no desenvolvimento do hidrogênio como combustível e veículo para armazenamento de eletricidade. As energias renováveis conquistaram um lugar no mundo da energia, superando o desafio da competitividade. A HDF acredita que chegou a hora de enfrentar o próximo desafio: o da intermitência.

Uma realidade industrial

A HDF iniciou seu programa industrial há três anos, consultando as principais empresas de células a combustível do mundo. A Ballard foi selecionada como a parceira ideal, pois demonstrou sua experiência, capacidade industrial e vida útil da pilha. O plano industrial da HDF foi desenvolvido com os projetos ClearGen e CEOG e com a experiência de seus funcionários.

A fábrica da HDF Industry terá uma capacidade de produção de 50 MW de célula a combustível por ano dentro de cinco anos.

Beneficiando-se do know-how da Ballard e da experiência única da HDF em projetos industriais de hidrogênio, esta usina francesa de células a combustível multimegawatt possui uma liderança considerável no mercado.

Damien Havard, presidente e fundador da HDF:

"Estamos particularmente satisfeitos com esta cooperação com a Ballard. A HDF industrializa células a combustível confiáveis a um preço adaptado ao mercado. A padronização deste tijolo estratégico permitirá a produção de eletricidade não poluente e competitiva em larga escala. A HDF fornece a solução industrial que faltava para desenvolver o armazenamento maciço de energia renovável. Nosso mercado é enorme: este é o fim da intermitência de energias renováveis!".

Sobre a Hydrogène de France: industrialista e desenvolvedora de usinas Renewstable®

Especialista em tecnologias de hidrogênio, a HDF desenvolve, financia, constrói e opera infraestruturas industriais de geração de energia multimegawatt.

Pioneira em seu setor de atividade, a HDF foi notícia mundial em 2019, na Martinica, com o projeto ClearGen: a instalação e a colocação em funcionamento de uma célula a combustível de alta potência (1 MW) usando o hidrogênio produzido em cooperação com a refinaria SARA, transformando-o em eletricidade. Esse projeto é financiado pela Europa (FCH-JU) e pela SARA.

A HDF comercializou as usinas de energia Renewstable®, que capturam energia renovável intermitente e a armazenam massivamente na forma de hidrogênio para produzir eletricidade estável por 24 horas, que pode ser controlada como uma usina termelétrica a um preço competitivo. A primeira usina Renewstable® é desenvolvida na Guiana Francesa, em colaboração com o fundo de infraestrutura francês Meridiam e com a SARA: a usina de energia CEOG é a maior do mundo que armazena energia renovável em massa via hidrogênio, para produzir uma eletricidade diurna estável e não poluente e eletricidade noturna para 10 mil famílias. A CEOG iniciará seu canteiro de obras no início de 2020 e produzirá seus primeiros elétrons no início de 2022.

Como agente internacional, a HDF Energy atualmente possui cerca de 10 projetos Renewstable® na fase de desenvolvimento avançado em vários países.

- Site da HDF Energy: www.hdf-energy.com - Site da HDF Industry: www.hdf-industry.com - Site da usina de energia CEOG: www.ceog.fr

