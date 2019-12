Reddit bane contas por suspeita de interferência russa nas eleições da Inglaterra

O Reddit anunciou neste sábado, 7, que baniu 61 contas suspeitas de vazar documentos confidenciais do governo britânico sobre o Brexit, como é chamado o processo de separação do Reino Unido da União Europeia. Segundo a empresa, os documentos teriam sido vazados "como parte de uma campanha que teria se originado na Rússia."



A rede social passou a investigar os vazamentos depois que os documentos se tornaram públicos durante a campanha para as eleições gerais do Reino Unido, que acontecem na próxima quinta-feira, 12. O governo britânico não questionou a autenticidade das informações.



Os documentos vazados foram usados pela oposição da Inglaterra para acusar o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, de buscar um acordo pós-Brexit com os Estados Unidos que elevaria o custo de remédios e colocaria em perigo o sistema de saúde pública do Reino Unido. O tema se tornou um ponto central da disputa eleitoral.



A ideia de que a Rússia possa estar interferindo nas eleições já havia surgido antes. Críticos questionam o governo britânico por não liberar um relatório do Comitê de Inteligência do Parlamento sobre tentativas de interferência anteriores por parte do país.



À BBC, a Secretária de Cultura do Reino Unido disse que o governo está "procurando e monitorando" tudo que possa sugerir uma interferência nas eleições do país. "Aqueles que entendem sobre isso dizem que [esse caso] parece ter todas as marcas de uma forma de interferência", afirmou.



Já líder trabalhista Jeremy Corbyn, principal opositor de Johnson, classificou o caso como um "avançado estágio de teorias da conspiração do primeiro-ministro", durante um evento de campanha no País de Gales.