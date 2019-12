Saudi Aramco será lançada na Bolsa de Riade em 11 de dezembro

A gigante petroleira saudita Saudi Aramco vai estrear na Bolsa de Riade em 11 de dezembro, revelou nesta sexta-feira (6) a praça financeira, no dia seguinte ao anúncio do grupo de uma arrecadação recorde de 25,6 bilhões de dólares.

Na quinta-feira, a Aramco havia fixado o preço de sua ação a 32 rials (8,53 dólares), no topo da margem que havia antecipado, transformando o grupo no maior lançamento em bolsa da história, superando os 25 bilhões de dólares arrecadados em 2014 pela gigante chinesa do comércio on-line Alibaba em Wall Street.

"A Bolsa saudita (Tadawul) anuncia que a cotação da Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) começará na quarta-feira", informou a praça financeira de Riade em um comunicado nesta sexta.

As ações da Aramco vão evoluir em uma margem de flutuação de 10%, acrescentou o comunicado.

Com o lançamento em Bolsa, o grupo passa a ter um valor estimado de 1,7 trilhão de dólares, muito à frente das empresas até então consideradas as mais ricas do mundo no mercado de ações, como Apple, Microsoft e Alibaba.

Os fundos arrecadados pela Aramco em seu lançamento na Bolsa vão servir para financiar a diversificação de uma economia atualmente muito dependente do petróleo.

A Aramco é a joia econômica da Arábia Saudita e produz cerca de 10% do petróleo mundial, de forma que comprar ações da empresa será uma aposta na alta dos preços do ouro negro. A empresa é considerada o pilar da estabilidade econômica e social do reino.