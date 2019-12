Protestos no Chile afetaram 15 mil pequenas e médias empresas, diz governo

Cerca de 15 mil pequenas e médias empresas (PMEs) foram afetadas pela série de protestos que ocorrem no Chile, e 75 mil postos de trabalho no setor estão em risco se o movimento continuar, informou o governo nesta sexta-feira (6).

O ministro da Economia, Lucas Palacios, disse que cerca de 15 mil PMEs "foram afetadas, seja pela redução de vendas ou por danos físicos às instalações", nos 50 dias de uma a crise que paralisou parcialmente o comércio, especialmente no centro de Santiago.

As PMEs, que correspondem a 98% do total das empresas no país e geram mais de 50% dos empregos, "sofreram diretamente a deterioração de nossa economia gerada pela violência que vimos nas ruas", disse Palacios para jornalistas.

A revolta social reduziu a atividade econômica em 3,4% em outubro, o pior índice em uma década.

O comércio e o turismo são as áreas mais afetadas, devido a saques, incêndios, ataques e cancelamentos de viagens, colocando em risco "cerca de 75 mil empregos" do setor, disse o ministro.

Nesta semana, o governo anunciou um pacote de medidas para reativar a economia e apoiar o emprego, no qual investirá 5,5 bilhões de dólares.