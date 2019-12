Tiroteio termina em quatro mortos em base aeronaval dos EUA

O agressor e três outras pessoas morreram nesta sexta-feira (6), em um tiroteio na base aeronaval de Pensacola, no noroeste da Flórida - informaram autoridades americanas, que descreveram o episódio "como a cena de um filme".

"Neste momento temos quatro mortos", declarou em coletiva de imprensa o xerife do condado de Escambia, David Morgan.

Oito pessoas foram levadas para hospitais da região. Quatro morreram, incluindo o agressor. Outras três pessoas receberam atendimento médico no local.

O ataque ocorreu às 6h30 (9h30 no horário de Brasília).

"Caminhar pelo local do crime foi como estar na cena de um filme", descreveu o xerife. "A gente nunca espera que isso aconteça na nossa casa (...), mas aconteceu".

O atirador foi controlado por dois policiais locais, que ficaram feridos, mas devem se recuperar.

O acesso à base continua bloqueado e uma investigação está sendo conduzida.

"É um dia trágico para a cidade de Pensacola", disse o prefeito Grover Robinson.

O presidente americano, Donald Trump, foi informado sobre o tiroteio, segundo a Casa Branca.

O tiroteio ocorre um dia depois que duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida na base de Pearl Harbor, no Havaí. Elas foram mortas por um marine que abriu fogo e depois cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

As duas vítimas fatais eram funcionários civis do Departamento da Defesa, do mesmo modo que o ferido, que está internado em condição estável.

A base é a sede da Frota do Pacífico e também abriga elementos da Força Aérea americana.

Este episódio foi registrado três dias antes do 78º aniversário do ataque japonês a Pearl Harbor, no qual morreram 2.403 militares americanos em 1941. O incidente provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Em 2016, o Pentágono flexibilizou as regras sobre o porte de armas de fogo pelas tropas em instalações do governo, em resposta a uma série de ataques fatais contra militares.

Militares em determinadas funções podem portar armas, mas, com as novas regras, os comandantes podem autorizar o transporte de armas de propriedade privada.