Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Bestemitiu comentário sobre o Rating de Força Financeira (FSR) B ++ (Bom) e sobre o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) "bbb +" da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. (coletivamente Austral), que permanecem em revisão com implicações em desenvolvimento após a conclusão da fusão entre a Austral Re e a Terra Brasis Resseguros (Terra Brasis) (Brasil). Além disso, a AM Best retirou o FSR B ++ (Bom) e o ICR de Longo Prazo "bbb" da Terra Brasis, pois a companhia foi incorporada com sucesso à Austral Re em 29 de novembro de 2019. No momento da retirada dos ratings de crédito, os mesmos estavam sob revisão com implicações em desenvolvimento.

A AM Best continuará a manter discussões com a Austral para avaliar o plano de negócios das entidades combinadas, capitalização ajustada ao risco, desempenho operacional, perfil empresarial e gerenciamento de risco da empresa.

