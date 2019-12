Uma pessoa armada morreu nesta sexta-feira após abrir fogo em uma base aeronaval de Pensacola, noroeste da Flórida, informou o escritório do xerife do condado de Escambia.

A polícia "confirmou que não mais atirados em ação na base aeronaval de Pensacola. A morte do atacante foi confirmada", escreveram as autoridades no Facebook.

Segundo um balanço fornecido pela rede local da ABC, cinco pessoas ficaram feridas.