Comunicado do Business Wire :Kanguru

Kangurutem o orgulho de anunciar o lançamento do primeiro Flash Drive criptografado com hardware de acesso por impressão digital, independente do sistema operacional do mundo, com capacidade de gerenciamento remoto. Esta nova unidade flash biométrica de acesso à impressão digital substitui os grandes e complicados teclados combinados dos principais dispositivos criptografados, tornando-o muito mais conveniente e fácil de usar. Com apenas um toque com o dedo, o novo Kanguru Defender Bio-Elite30?Unidade Flash Criptografada para Impressão Digital fornece acesso rápido a arquivos criptografados.

The New Kanguru Defender Bio-Elite30 Fingerprint Hardware Encrypted Flash Drive is OS Agnostic, remotely manageable, and provides best-in-class encryption with easy fingerprint access! (Photo: Business Wire)

Sendo independente do sistema operacional, Defender Bio-Elite30 pode ser usado em praticamente qualquer máquina, desde Windows e MacOS, até equipamentos médicos, Smart TVs e até caixas eletrônicos para fazer atualizações de máquinas bancárias. Isso o torna altamente versátil para todos os tipos de indústrias.

Com a melhor criptografia de hardware AES de 256 bits da classe, a nova unidade flash criptografada de impressão digital biométrica permite que o usuário atribua acesso múltiplo ao dedo para si mesmo e/ou outras pessoas a quem autorizar. As permissões podem ser ativadas para entrada segura de leitura/gravação completa ou somente acesso restrito de leitura para permitir que os usuários visualizem simplesmente os arquivos criptografados.

A unidade flash segura, Defender Bio-Elite30 Fingerprint, é alimentada por USB superando todos os outros dispositivos concorrentes que exigem uma bateria que pode falhar no pior momento possível.

"A unidade flash criptografada com impressão digital Defender Bio-Elite30 tem um valor incrível para qualquer tipo de ambiente."Afirma Nate Cote, vice-presidente executivo da Kanguru, "É conveniente, seguro e versátil."

As características excepcionais daUnidade Flash Criptografada com Impressão Digital Defender Bio-Elite30 concorre com qualquer dispositivo semelhante no mercado:

-- Independente da Plataforma do Sistema Operacional (Uso em Praticamente Qualquer Máquina)

-- Criptografia de Hardware Completa de 256 Bits (Modo XTS)

-- Atribui Acesso para Vários Dedos para Cada Impressão Digital ou Usuário(s)

-- Novo Console de Comando com Navegador Integrado

-- Opção para Gerenciar Remotamente com o Kanguru Remote Management Console (KRMC ?)

-- Anti-vírus a Bordo Opcional, Proteção de Verificação em Tempo Real pelo Premiado BitDefender®

-- Firmware Seguro com Assinatura Digital RSA-2048

-- TAA Compliant

Para saber mais sobre a nova Unidade Flash Criptografada com Hardware de Impressão Digital Kanguru Defender Bio-Elite30, acesse kanguru.com ou ligue para 1-888-KANGURU.

A Kanguru Solutions é líder global na fabricação de produtos de armazenamento de dados seguros de alta qualidade, gerenciamento remoto totalmente integrado, equipamentos de duplicação e muito mais.

Don Wright, Gerente de Marketing Kanguru Solutions marketing@kanguru.com (1) 508.376.4245

