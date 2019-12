Comunicado do Business Wire :Citigroup Inc.

O Citi Private Bank divulgou hoje o seu relatório Outlook para 2020, intitulado, "Staying Positive in a Negative (Yielding) World" (Permanecer positivo em um mundo negativo (rendimento)). A publicação semestral proporciona informações detalhadas sobre a economia global e mercados financeiros para o próximo ano e destaca temas de investimento plurianual importantes para os portfólios de clientes.

O relatório destaca a visão do Citi Private Bank de que o crescimento econômico global pode durar até 2020, ao se considerar as expectativas de que os ganhos corporativos continuarão a crescer em um ritmo sólido; ações globais podem continuar a subir ainda mais, e com os rendimentos globais de renda fixa em um nível mínimo histórico, antecipa-se que o setor continuará a sua luta em 2020.

"O próximo ano promete ser um ano agitado para os investidores", disse David Bailin, diretor de investimentos do Citi Private Bank. "O nosso Outlook 2020 reduz a interferência e se concentra no que realmente importa para a prosperidade de nossos clientes e oferece recomendações do setor para potencialmente aprimorar o perfil total de retorno." Ele continuou: "Acreditamos que o crescimento global pode continuar no próximo ano e aconselhamos permanecer totalmente investidos e tomar conhecimento das tendências incontroláveis que moldam cada vez mais os investimentos."

Dado o contexto atual global de sentimentos e rendimentos excessivamente negativos, o Citi Private Bank pede mudanças importantes em seu Outlook 2020 para criar portfólios mais fortes e diversificados globalmente de diferentes classes de ativos para um crescimento positivo dos rendimentos. Isso inclui uma mudança na maneira como os investidores buscam a receita do portfólio e define dois grandes temas de investimento.

Primeiro, o Citi Private Bank incentiva os investidores a olhar além dos títulos, enquanto buscam a receita. Eles aconselham a substituir alguns títulos por ações selecionadas, que apresentam um histórico de crescimento de ganhos e dividendos; alocar mais a ações cíclicas e orientadas a valor, uma vez que as taxas provavelmente aumentarão modestamente; e para aqueles que desejam aumentar o seu perfil de risco, implementar estratégias de mercado de capitais e investimentos no mercado privado em portfólios.

O Citi Private Bank também define "tendências incontroláveis" - forças importantes de longo prazo que ele espera que moldem a economia mundial nos próximos anos e durem durante o que aconteça na economia. Essas três tendências são a necessidade urgente de segurança cibernética para proteger as nossas vidas cada vez mais digitais, a tecnologia inovadora, que revolucionará o setor de serviços financeiros, e a mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis.

O relatório completo, uma versão resumida, vídeos curtos e outros materiais podem ser acessados no site do Citi Private Bank aqui.

