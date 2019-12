Ex-candidato à presidência Daniel Scioli será o embaixador da Argentina no Brasil

Em uma reunião com uma delegação de deputados brasileiros, o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, afimou que o ex-candidato à presidência e empresário Daniel Scioli será o futuro embaixador argentino no Brasil.



Ex-vice-presidente da Argentina (2003-2007) e ex-governador da Província de Buenos Aires (2007-2015), Scioli concorreu à presidência em 2015 quando foi derrotado pelo atual presidente Mauricio Macri.



No mesmo encontro, Fernández afirmou que Felipe Solá será o seu ministro das Relações Exteriores.



A comitiva brasileira foi liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



Na reunião, o presidente eleito enviou uma mensagem ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo que os deputados transmitissem seu "respeito e apreciação" a ele.



Ele explicou que escolher Scioli como embaixador, alguém que ele valoriza muito, era sua primeira decisão com relação ao Brasil. "Se nos respeitarmos, conviver será mais fácil."



"Temos um destino em comum, temos de cuidar que nenhuma conjuntura altere nossa relação: o Brasil é um irmão com outro idioma", disse Fernández.



Para o presidente eleito, a integração regional é a melhor ferramenta para enfrentar a globalização e questões como o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas ao aço do Brasil e da Argentina.



Fernández e Bolsonaro têm tido uma relação tumultuada e o presidente brasileiro chegou a lamentar o resultado que deu a vitória ao argentino no fim de outubro, acrescentando que não o cumprimentaria e nem iria à sua posse.



Bolsonaro também ficou incomodado com uma imagem publicada por Fernández, horas antes do resultado, no dia 27 de outubro, em defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que na época estava preso no âmbito da Operação Lava Jato.