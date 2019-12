Irã diz que manterá programa de mísseis e que não viola resoluções da ONU

O governo do Irã afirmou à Organização das Nações Unidas que não recuará de seu programa de mísseis balísticos, ressaltando que ele não viola resoluções da Organização das Nações Unidas. A declaração foi dada pelo embaixador Majid Takht Ravanchi, representante permanente do país persa na ONU, em carta enviada ao secretário-geral da entidade, Antonio Guterres.



O Irã argumenta que seu programa nuclear e de lançamento de veículos ao espaço são necessários para garantir sua segurança e seus interesses socioeconômicos. Teerã ainda criticou a postura dos Estados Unidos "e de certos outros países industrializados", que sob os "pretextos absurdos" de se preocupar com a proliferação, tentam "demonizar tecnologias benignas como a tecnologia especial que são cruciais para o desenvolvimento econômico de todas as nações".



O país foi alvo de sanções dos EUA, que tem prejudicado suas exportações de petróleo.