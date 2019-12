Petroleira saudita Aramco obtém US$ 25,6 bi em IPO

A petroleira estatal saudita Aramco lançou, nesta quinta-feira (5), sua oferta pública inicial (IPO) de ações e obteve 25,6 bilhões de dólares - disseram duas fontes à AFP.

A quantia obtida pela Aramco supera os 25 bilhões de dólares acumulados pelo grupo de comércio eletrônico chinês Alibaba, quando entrou em Wall Street em 2014.

Com isso, a petroleira se tornará a mais valiosa do mundo e entrará para o clube de gigantes como Apple (US$ 1,2 trilhão), Microsoft e Alibaba (US$ 1,1 trilhão), acrescentaram as mesmas fontes.

As ações da Aramco serão cotadas na Bolsa de Riade com um preço inicial de 32 riales (US$ 8,53), elevando o valor da companhia para cerca de 1,7 trilhão de dólares.

Essa cotação está no teto da faixa de preços de introdução ao mercado estabelecido entre 30 e 32 riales. Grandes bancos sugeriram cautela para diminuir a volatilidade nos primeiros dias.

As ações foram majoritariamente adquiridas por sauditas, já que os grandes investidores estrangeiros têm dúvidas sobre a governança corporativa, a capacidade de proteger suas instalações e seu horizonte de lucro que parece ofuscado por políticas ambientais cada vez mais rígidas no mundo todo.

A estreia da Aramco na Bolsa é parte da política do reino saudita de tentar diversificar sua economia, hoje quase totalmente dependente do petróleo.

A companhia espera colocar no mercado 1,5% de seu pacote acionário.