Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

O acordo comercial União Europeia (UE) - Mercosul fará com que a indústria de alimentos embalados do novo bloco econômico represente 28% das vendas mundiais no varejo até 2024.

A empresa de pesquisa de mercado global, Euromonitor International, lançou um informe técnico, "EU-Mercosur Trade Agreement: opportunities for Latin America" (Acordo de Comércio UE-Mercosul: oportunidades para a América Latina), analisando o impacto do acordo na economia global.

Segundo o documento, a indústria combinada de alimentos embalados vale US$ 678 bilhões em 2019, com o Mercosul representando US$ 119 bilhões e a UE US$ 559 bilhões. Até 2024, o bloco deverá acrescentar US$ 51 bilhões em vendas no varejo, com o Mercosul respondendo por US$ 23 bilhões e a UE por US$ 28 bilhões. Juntos, isso representa o mercado de alimentos embalados da Espanha e mais da metade do mercado argentino.

O acordo UE-Mercosul busca eliminar tarifas para 90% dos produtos comercializados. Quando formalizado, o bloco econômico representará US$ 21 trilhões do PIB global do mundo, aproximadamente 25% das despesas de consumo em todo mundo, criando um mercado de 776 milhões de pessoas.

"A UE é composta por mercados grandes e maduros, e o Mercosul por países considerados em crescimento apesar da recente desaceleração econômica na região. Curiosamente, ambos contribuirão aproximadamente com o mesmo valor real para as indústrias de bens consumo até 2024", explica Marcel Motta, diretor brasileiro da Euromonitor International em São Paulo.

O novo informe técnico também discute o impacto do acordo no setor de beleza e cuidados pessoais e um estudo de caso sobre a economia aberta da Coreia do Sul em comparação com o isolamento econômico do Brasil.

Para baixar uma cópia do "EU-Mercosur Trade Agreement: opportunities for Latin America", clique aqui.

SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

A Euromonitor International é provedora líder mundial de informação de negócios global, análise de mercado e informações de consumo. Do local ao global e do tático ao estratégico, nossas soluções de pesquisa dão suporte a decisões sobre como, onde e quando expandir seus negócios. Encontre o relatório, banco de dados ou solução personalizada certa para validar prioridades, redirecionar suposições e descobrir novas oportunidades. Com escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisa de mercado em todas as principais tendências e propulsores, ajudamos você a entender o mercado global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005732/pt/

Adriana Sandoval Executivo de Comunicação - Euromonitor International Tel: +55 (11) 2970-2150 ramal 2175 adriana.sandoval@euromonitor.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.