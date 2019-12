Comunicado do Business Wire :Prometric

Após um processo abrangente de aquisições, temos o prazer de anunciar que a SHRM - Society for Human Resource Management®, a voz de tudo que funciona, selecionou a Prometric® como sua parceria estratégica de testes. Sob a renovação, a Prometric dará assistência na entrega dos programas de exames SHRM Certified Professional (SHRM-CP®) e SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP®) - o padrão global de certificação para a profissão de RH. Este contrato amplia a parceria entre as organizações iniciadas em 2010.

Desde o início do programa de certificação em 2014, a Prometric firmou parceria com a SHRM para fornecer mais de 75.000 exames em todo o mundo, com mais de 90% de crescimento desde a primeira administração. Com as empresas cada vez mais reconhecendo que a gestão eficaz de pessoas é um imperativo estratégico, os líderes agora esperam que os profissionais de RH também demonstrem as competências comportamentais necessárias para aplicar efetivamente o conhecimento no local de trabalho moderno. Ao incorporar as principais competências e conhecimentos de RH nos exames SHRM-CP® e SHRM-SCP®, as certificações da SHRM provam para a comunidade empresarial mundial que os titulares de credenciais têm os recursos necessários nos dois aspectos da prática de RH - competência e conhecimento - necessários para o desempenho eficaz do trabalho.

"A Prometric tem a honra de continuar nossa parceria de longo prazo com a SHRM e trabalhar em cooperação com a equipe de certificação da SHRM a fim de apoiar suas metas de crescimento", disse Alex Paladino, Diretor de Receita da Prometric. "Como a missão da SHRM de 'capacitar pessoas e locais de trabalho, aprimorando as práticas de RH e maximizando o potencial humano', a Prometric está igualmente comprometida em capacitar as pessoas a maximizar seu potencial através de certificação e teste. Poucas empresas podem dizer que impactam o rumo da vida de pessoas e colocam as pessoas no caminho de alcançar seus sonhos. Fazemos e somos revigorados pela oportunidade."

Como a SHRM busca expandir sua presença mundial e aumentar o número de pessoas certificadas nos próximos cinco anos, a Prometric, líder global em excelência de serviços para o setor de testes e avaliação, está posicionada de modo exclusivo para apoiar estes objetivos. Aproveitando nossa presença mundial significativa, a equipe da Prometric irá trabalhar em cooperação com a equipe da SHRM para selecionar os locais de testes ideais a seu programa em nossos mais de 8.000 locais de testes em todo o mundo, incluindo as maiores redes seguras da América do Norte e Ásia.

"Nossa parceria mundial contínua com a Prometric é um compromisso com a excelência operacional, abordagem inovadora e um serviço de alto nível de qualidade aos candidatos à certificação SHRM", disse Alexander Alonso, Ph.D., SHRM-SCP, Diretor de Conhecimento da SHRM. "Como líder do setor no desenvolvimento profissional de RH, a SHRM apoiou mais de 100.000 empregadores, representando 115 milhões de funcionários em todo o mundo. Valorizamos a parceria da Prometric ao permitir que nosso programa de certificação alcance novos patamares no atendimento a profissionais de RH em todo o mundo."

Sobre a Prometric

A Prometric permite que os patrocinadores de teste em todo o mundo avancem seus programas de credenciamento por meio de soluções de desenvolvimento e entrega de testes que definem o padrão de qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado e com tecnologia habilitada na rede de testes mais segura do mundo em mais de 180 países ou mediante conveniências de serviços de testes online. Para mais informações, acesse www.prometric.com ou nos siga no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

Sobre a Society for Human Resource Management

A Society for Human Resource Management (SHRM), cria melhores locais de trabalho onde empregadores e funcionários prosperam juntos. Como a voz de que todas as coisas funcionam, trabalhadores e locais de trabalho, a SHRM é a principal especialista, organizadora e líder de opinião em questões que afetam os locais de trabalho em evolução da atualidade. Com mais de 300.000 membros de RH e executivos de negócios em 165 países, a SHRM impacta a vida de mais de 115 milhões de trabalhadores e famílias em todo o mundo. Saiba mais em SHRM.org e no Twitter @SHRM.

