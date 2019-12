Presidente da Câmara de Representantes pede redação das acusações para julgamento político de Trump

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu formalmente, nesta quinta-feira, a redação das acusações paras submeter o presidente Donald Trump a um julgamento político, alegando que seu abuso de poder para benefício político "não nos deixa outra opção a não ser agir".

"Infelizmente, mas com confiança e humildade, com lealdade aos nossos fundadores e um coração cheio de amor pelos Estados Unidos, hoje estou pedindo ao nosso presidente (do Comitê Judicial da Câmara de Representantes, Jerry Nadler) que proceda com a redação dos artigos de impeachment", disse a líder democrata no Congresso.

Trump "se envolveu em abuso de poder, minou nossa segurança nacional e comprometeu a integridade de nossas eleições", disse Pelosi em uma curta declaração.

Pelosi não anunciou, porém, as acusações, mas Trump pode ser acusado de suborno, abuso de poder, obstrução do Congresso e obstrução da justiça.

"Os fatos são indiscutíveis. O presidente abusou de seu poder para seu próprio benefício político às custas de nossa segurança nacional", afirmou. "Se permitirmos que um presidente esteja acima da lei, certamente o faremos com o risco de nossa república", acrescentou.

Como a maioria dos membros da Câmara controlada pelos democratas já expressou sua intenção de apoiar o procedimento, Trump provavelmente se tornará o terceiro presidente da história dos EUA a ser levado a julgamento político pela Câmara de Representantes.

A Casa Branca respondeu instantaneamente. "Os democratas deveriam sentir vergonha", disse a porta-voz de Trump Stephanie Grisham em um tuíte.

Desafiador, Trump declarou no Twitter que sairá vitorioso do processo de impeachment.

"O bom é que os republicanos NUNCA estiveram tão unidos. Venceremos!", tuitou Trump, cujo partido Republicano controla o Senado, que eventualmente seria responsável por removê-lo do cargo.

Minutos antes, o presidente, cujo partido republicano controla o Senado, já havia instigado seus oponentes democratas a agirem imediatamente, para que o país possa avançar em outros assuntos.

"Se vão me acusar, façam isso agora, rápido, para que possamos ter um julgamento justo no Senado", disse. "Revelaremos, pela primeira vez, quão corrupto nosso sistema realmente é. Fui escolhido para 'Limpar o pântano', e é isso que estou fazendo!", acrescentou Trump.

O processo para a eventual destituição de Trump foi iniciado pelos democratas no final de setembro, depois que se soube que o presidente pediu à Ucrânia que investigasse Joe Biden, seu possível rival nas eleições em 2020.

Os democratas estão convencidos de que o presidente republicano abusou de seu poder para promover sua campanha de reeleição, pressionando Kiev ao reter cerca de 400 milhões de dólares de ajuda militar para o conflito que o país mantém com a Rússia.