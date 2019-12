Comunicado do Business Wire :YKK Corporation

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005557/pt/

Conteúdo da marca YKK dissemina a ideia "Little Parts. Big Difference." (Pequenas peças, grande diferença) por todo o mundo: o quarto episódio da série que alcançou 30,6 milhões de visualizações no Japão e no exterior, o curta de animação "FASTENING DAYS 4", deve ser lançado por três semanas consecutivas

Como parte de suas atividades para comunicar amplamente sua marca corporativa e "fechos (zíperes)", a YKK Corporation (Presidente: Hiroaki Otani; matriz: Chiyoda, Tóquio; "YKK") criou um curta de animação, o "FASTENING DAYS 4". "FASTENING DAYS 4" é o quarto episódio da série "FASTENING DAYS" (lançado em 2014), "FASTENING DAYS 2" (2016) e "FASTENING DAYS 3" (2017), que atingiram um total de 30,6 milhões de visualizações no Japão e no exterior. A partir de 5 de dezembro (quinta-feira), ele estará disponível para divulgação global no canal oficial da YKK no YouTube (URL: https://www.youtube.com/user/YKKfastening), no site especial (URL: http://www.ykkfastening.com/fd/) e no YOUKU (URL: http://i.youku.com/u/UMTgzMTA0NzM0NA) com áudio em inglês e japonês e com legendas em espanhol, chinês (simplificado), francês, tailandês e vietnamita. Também será distribuído como anúncio publicitário no YouTube em cada país.

Neste episódio, Yoji, Kei, Kelly e Oscar, o urso robô, que usam fechos para salvar sua cidade da crise, são acompanhados por Samhen, um aluno transferido, e o robô Jack. Você verá muita ação com o envolvimento dos jovens heróis para salvar sua cidade em um mundo no futuro próximo.

A YKK criou a página "FASTENING DAYS" no Facebook, junto com o lançamento deste curta, e publicará informações relacionadas continuamente. (URL: https://www.facebook.com/Fastening-Days-1416880495005232/)

Sobre a YKK CorporationO Grupo YKK se dedica aos negócios de fechos (que inclui itens como zíperes e botões de pressão) com a YKK Corporation, que é baseada no gerenciamento regional realizado por meio de uma estrutura global de gerenciamento de negócios e seis bases regionais em todo o mundo, incluindo cerca de 70 países e regiões.

Nome da empresa: YKK Corporation Presidente: Hiroaki Otani

Escritório de RP do: curta de animação FASTENING DAYS 4 (empresa de Relações Públicas INITIAL Inc.) Tel.: +81-3-5572-6316 E-mail: YKKdougaPR@vectorinc.co.jp YKK Corporation Grupo de Comunicação Corporativa Yuki Matsukura, Mizuho Taniguchi Tel.: +81-3-3864-2064 E-mail: k_ykk@ykk.com

