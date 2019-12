Presidente da Câmara pede redação das acusações para julgamento político de Trump

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu formalmente nesta quinta-feira a redação das acusações paras submeter o presidente Donald Trump a um julgamento político, alegando que seu abuso de poder para benefício político "não nos deixa outra opção a não ser agir".

"Infelizmente, mas com confiança e humildade, com lealdade aos nossos fundadores e um coração cheio de amor pelos Estados Unidos, hoje estou pedindo ao nosso presidente (do Comitê Judicial da Câmara de Representantes, Jerry Nadler) que proceda com a redação dos artigos de impeachment", disse a líder democrata no Congresso.

Trump "se envolveu em abuso de poder, minou nossa segurança nacional e comprometeu a integridade de nossas eleições", disse Pelosi em uma curta declaração.