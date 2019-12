Sobe para 13 número de mortos por tufão Kammuri nas Filipinas

Pelo menos 13 pessoas morreram esta semana nas Filipinas durante a passagem do tufão Kammuri, de acordo com um novo balanço divulgado nesta quinta-feira pelas autoridades.

A violenta tempestade tropical, que varreu o norte do país de segunda a quarta-feira, destruiu muitas casas e arrancou muitas árvores. Também causou o fechamento do aeroporto de Manila por 12 horas.

Na quarta-feira, as autoridades divulgaram um saldo de quatro mortos. Nesta quinta, não deram detalhes sobre as circunstâncias das mortes das nove novas vítimas fatais.

"O número de mortos pode continuar aumentando", disse à AFP Mark Timbal, porta-voz da agência nacional de gerenciamento de desastres.

Centenas de milhares de pessoas vivem na área atingida pelo tufão. Várias centenas deixaram suas casas antes da chegada de Kammuri, o que fez com que o saldo de mortes não fosse tão elevado.

Mesmo assim, a tempestade destruiu 135 escolas e mais de 1.200 casas.

A cada ano, cerca de vinte tempestades e tufões atingem as Filipinas, causam centenas de mortes e empobrecem as populações mais vulneráveis. O tufão mais devastador registrado no país, Haiyan, deixou mais de 7.300 mortos e desaparecidos em 2013.