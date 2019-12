Ao menos 58 migrantes mortos em naufrágio na costa da Mauritânia

Ao menos 58 pessoas morreram no naufrágio de um barco na costa da Mauritânia nesta quinta-feira, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) em um comunicado.

Oitenta e três passageiros conseguiram chegar à costa a nado, de acordo com a organização. A embarcação havia zarpado de Gâmbia em 27 de novembro.

Os sobreviventes explicaram aos funcionários da OIM que pelo menos 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, estavam no barco.

De acordo com as testemunhas, a embarcação ficou sem combustível quando se aproximava da costa.

"As autoridades mauritanas cooperam de forma eficaz com as agências presentes em Nuadibu", declarou Laura Lungarotti, chefe da missão da OIM na Mauritânia.

"Nossa prioridade é atender os sobreviventes e dar a ajuda necessária", completou.

Os feridos foram levados para um hospital da cidade.

As autoridades mauritanas contactaram os serviços consulares de Gâmbia e se reunirão com o embaixador deste país na Mauritânia.