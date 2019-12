Irritado com piadas de líderes globais, Trump abandona cúpula da Otan

Donald Trump abandonou ontem a cúpula da Otan, em Londres. A decisão foi tomada abruptamente, após a divulgação de um vídeo, na noite anterior, que mostra alguns líderes da aliança atlântica rindo do presidente americano. O desfecho melancólico da reunião, que marca os 70 anos da Otan e deveria discutir o avanço da China e o terrorismo global, mostra o desarranjo da aliança atlântica e como Trump é encarado com desdém nos bastidores.



"Quando as reuniões terminarem, voltarei para Washington. Não realizaremos uma conferência de imprensa no encerramento da (cúpula da) Otan, porque fizemos muitas nos últimos dois dias. Boa viagem a todos", tuitou ontem o presidente americano, que antes de embarcar publicou um vídeo com imagens de sua passagem por Londres e uma mensagem de despedida: "Obrigado, Otan".



O clima de hostilidade na cúpula era palpável já na abertura, na terça-feira, quando Trump trocou farpas com o presidente francês, Emmanuel Macron. Na ocasião, Trump disse que a declaração de Macron sobre a "morte cerebral" da Otan, feita em entrevista à revista The Economist, em novembro, era "insultante". Diante de jornalistas, e frente a frente com o americano, Macron manteve o que disse.



Vídeo



Na mesma noite, o ambiente ficou ainda mais pesado com o vídeo dos líderes da Otan aparentemente ridicularizando o presidente americano. As imagens foram feitas durante um jantar oferecido pela rainha Elizabeth, no Palácio de Buckingham, e foram divulgadas pela TV estatal canadense CBC.



No vídeo, o premiê canadense, Justin Trudeau, reclama do comportamento de Trump, que no primeiro dia da cúpula falou com a imprensa por cerca de duas horas, dando longas entrevistas ao lado de Trudeau, de Macron e do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



O premiê britânico, Boris Johnson, pergunta a Trudeau: "É por isso que ele se atrasou?" E o canadense responde: "Ele estava atrasado porque dá entrevistas coletivas de 40 minutos", disse Trudeau para o grupo que incluía, além de Macron e Johnson, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e a princesa Anne.



No vídeo, Johnson e Macron riem e participam animadamente da conversa, apesar de não ser possível entender o que falam. Os líderes pareciam não perceber que estavam sendo filmados e o nome de Trump não é citado em nenhum momento.



Em resposta, além de cancelar a entrevista coletiva final e voltar para casa, Trump chamou Trudeau de "duas caras" e sugeriu ainda que o canadense estava irritado por ter recebido um puxão de orelha dos Estados Unidos para que aumentasse seus gastos com defesa, que hoje estão abaixo de 2% do PIB, meta acertada pelos países da Otan.



"Ele (Trudeau) é um cara legal, mas a verdade é que eu o cobrei pelo fato de que o Canadá não está contribuindo com os 2% (do PIB para a Otan) e ele não está muito feliz com isso", disse Trump.



Após a repercussão das imagens, Trudeau tentou amenizar a situação, afirmando que ele e Trump seguem mantendo uma "ótima relação".



"Tivemos uma boa reunião de trabalho ontem (terça-feira). Eu apenas fiz referência (no vídeo) ao fato de ter havido uma entrevista coletiva que não estava programada antes de meu encontro com ele", afirmou o premiê canadense. Questionado, Johnson fingiu que não sabia o que era o vídeo. "Não sei do que se trata", afirmou o britânico.



As divergências entre Trump e os líderes da Otan se refletiram na declaração final emitida ontem, quando os chefes de Estado e de governo optaram por um texto comedido e muitas vezes ambíguo. Sobre a ascensão da China, que pela primeira vez constou de uma declaração da aliança atlântica, os 29 países disseram que ela representa desafios, mas também oportunidades.



Alvo



Não foi a primeira vez que Trump foi alvo de piadas em público. No ano passado, em seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, os diplomatas deram risada do discurso hiperbólico do presidente americano. "Em menos de dois anos, meu governo conquistou mais do que qualquer governo na história deste país", disse Trump. Diante das gargalhadas, ele respondeu surpreso: "Não esperava esta reação, mas tudo bem."



Também não é a primeira vez que Trump se desentende com Trudeau. No ano passado, o presidente americano retirou o apoio dos EUA a uma declaração do G-7 preparada para a cúpula em Charlevoix, em Quebec, Canadá.



"Com base nas falsas declarações de Justin, em sua entrevista coletiva, e no fato de que o Canadá cobra tarifas enormes de nossos agricultores, trabalhadores e empresas, ordenei a nossos representantes não apoiarem o comunicado", tuitou Trump, que já estava dentro do avião presidencial.



A falta de sintonia entre Trump e os principais líderes da Europa tem um novo capítulo marcado para agosto do ano que vem. Os Estados Unidos serão anfitriões da próxima cúpula do G-7, que está marcada para Camp David, casa de campo da presidência americana.



Inicialmente, Trump havia ordenado que o evento ocorresse em um de seus resorts na Flórida, o clube de golfe Doral, mas concordou em mudar o local depois das críticas de que ele estaria usando o cargo de presidente para obter lucro pessoal. (Com agências internacionais)





