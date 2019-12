Tiroteio em base naval de Pearl Harbor, no Havaí, deixa vários feridos

A imprensa revelou ainda que o atirador se matou (foto: KENT NISHIMURA / AFP )

Um, no Havaí, deixou vários feridos nesta quarta-feira, informou à AFP um oficial, acrescentando que

"As forças de segurança atenderam a um chamado de tiroteio na base naval de Pearl Harbor. O incidente ocorreu por volta das 02H30 [21H30 Brasília]", disse o oficial, destacando que os acessos à unidade foram fechados.

A imprensa local informou que a situação está contida e que as vítimas são, na maioria civis.

O site Hawaii News Now informou que o tiroteio ocorreu no Dique Seco No. 2, próximo à entrada sul da base, e citou uma testemunha que ouviu disparos e "três pessoas no chão".

A imprensa revelou ainda que o atirador se matou.