Democratas sinalizam que impeachment contra Trump pode ir além de caso Ucrânia

Os democratas sinalizaram nesta quarta-feira que o inquérito de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode incluir múltiplas supostas irregularidades, incluindo suborno, abuso de poder e obstrução de justiça e do Congresso. Uma audiência realizada hoje no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes marcou o início de uma nova fase do processo contra o líder da Casa Branca.



Durante a audiência, especialistas constitucionais discutiram se as ações do presidente mereciam destituição do cargo. A maioria concordou que as ações de Trump em relação à Ucrânia atingiram o limiar constitucional de impeachment, que é traição, suborno e outros crimes e contravenções. Trump é acusado de ter pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, a anunciar uma investigação contra seu rival político e pré-candidato do Partido Democrata à Presidência, Joe Biden.



Parlamentares democratas também perguntaram sobre episódios documentados no relatório do ex-procurador especial Robert Mueller sobre suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, um sinal de que o impeachment pode ir além do caso Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.