Milhares protestam na Colômbia em terceira greve geral contra governo

Manifestantes protestaram em cidades da Colômbia nesta quarta-feira, na terceira greve geral contra o presidente do país, Iván Duque, enquanto tentativas de diálogo se arrastam. Dezenas de milhares de estudantes, trabalhadores e líderes indígenas carregavam cartazes com uma ampla gama de queixas contra o governo.



A participação foi consideravelmente menor do que a da greve inicial de 21 de novembro, que atraiu cerca de 250 mil pessoas para as ruas, mas as manifestações ainda foram grandes o suficiente para causar problemas no trânsito em Bogotá, a capital.



Duque e os membros do Comitê Nacional de Greve, formado por sindicatos e ativistas estudantis, devem se reunir novamente na quinta-feira, enquanto tentam estabelecer condições para iniciar um diálogo.



Os manifestantes afirmam que o governo não tem feito o suficiente para resolver questões de longa data como corrupção e desigualdade, além de serem contrários a propostas de reformas tributária e trabalhista. Fonte: Associated Press.