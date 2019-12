Professor de escola corânica que acorrentava alunos é condenado no Senegal

Um tribunal senegalês condenou a dois anos de prisão o professor de uma escola corânica na qual estudantes fugitivos eram acorrentados, uma questão que divide um país muito ligado a tradições entre direitos da criança e o domínio religioso e autoridade do Estado.

Os eventos desencadearam debates acalorados em um país predominantemente muçulmano, que possui milhares de escolas corânicas e que, por sua vez, é afetado pela evolução dos costumes.

Prevendo um possível surto de violência por parte dos apoiadores do professor, a polícia bloqueou todo o acesso ao tribunal em Luga (noroeste).

As dezenas de fiéis que estavam por trás das barreiras pareciam saudar a ausência de uma sentença de prisão maior.

Alguns dias atrás, os apoiadores do professor, Cheikhouna Guèye, saquearam o tribunal quando o juiz se recusou a libertá-lo com seus cinco co-réus - quatro pais e o ferreiro que fez as correntes.

Famara Mane, advogado dos réus, disse à AFP que estava satisfeito com a sentença de "apaziguamento e sabedoria" e disse que seus clientes seriam libertados da prisão no mesmo dia.

Os cinco foram presos no final de novembro, após a descoberta de vários alunos da escola corânica de Ndiagne (noroeste), com os pés amarrados.