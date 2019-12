China ameaça EUA por questão dos uigures

A China prometeu nesta quarta-feira que os Estados Unidos deverão "pagar o preço" pela adoção de um projeto de lei na Câmara dos Representantes que prevê sanções contra Pequim pelo tratamento que dá à minoria muçulmana uigur.

As relações bilaterais já estavam tensasdesde a semana passada, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou uma lei que apoia as manifestações pró-democracia que abalam Hong Kong desde junho.

Na segunda-feira, Pequim respondeu impondo sanções contra ONGs e decretando a suspensão a presença de navios dos Estados Unidos em território chinês.

O texto aprovado na terça pelos deputados americanos aumenta essa tensão ao condenar as "violações flagrantes dos direitos humanos" da China com sua política na região de Xinjiang (noroeste), uma área perto do Paquistão e do Afeganistão predominantemente muçulmana.

Organizações de direitos humanos e o governo dos Estados Unidos acusam a China de ter forçado cerca de um milhão de muçulmanos, principalmente uigures, a viver em campos de reeducação política.