Enviado dos EUA retomará conversações com os talibãs

O enviado dos Estados Unidos para o Afeganistão retomará as negociações de paz com o Talibã no Catar em breve, disse o Departamento de Estado nesta quarta-feira, três meses depois que o presidente Donald Trump interrompeu abruptamente as conversações.

Zalmay Khalilzad irá ao Catar "para voltar às negociações do Talibã para discutir os passos que podem levar a negociações entre os afegãos e um pacífico acordo de guerra, especificamente uma redução na violência que leva ao cessar-fogo", afirmou o Departamento de Estado em uma declaração.

Em 7 de setembro, Trump surpreendeu ao romper as negociações diretas e sem precedentes lideradas por Khalilzad no ano passado com os insurgentes afegãos, que pareciam chegar a um acordo após 18 anos de guerra.

O presidente declarou o diálogo morto após um ataque reivindicado pelos insurgentes que mataram várias pessoas, incluindo um soldado dos EUA.

Mas na quinta-feira passada, durante uma visita surpresa ao Afeganistão, Trump anunciou a retomada das negociações.

"O Talibã quer um acordo e nós vamos encontrá-lo", disse ele após se encontrar com seu colega afegão Ashraf Ghani na base aérea de Bagram, 80 km ao norte de Cabul.

No entanto, os insurgentes disseram na sexta-feira que era "muito cedo" para falar sobre a retomada das negociações.