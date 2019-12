O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o relatório apresentado pelos democratas no âmbito da investigação com vistas a um recall é uma "piada" e criticou a audiência que está sendo realizada em um comitê do Congresso.

"O que eles estão fazendo é uma coisa muito ruim para o nosso país", disse Trump quando questionado sobre o relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados durante uma reunião no Reino Unido com o primeiro-ministro italiano.

"É uma piada", disse ele.

O chefe do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, Jerry Nadler, afirmou no início dos debates nesta quarta, que Trump, estava disposto a comprometer a segurança nacional em seu benefício.

"Trump direta e explicitamente provocou interferência estrangeira em nossas eleições", disse Nadler.

"Ele estava disposto a comprometer nossa segurança e sua posição para benefícios pessoais e políticos", acrescentou.