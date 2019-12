Comitê Judiciário: Trump estava disposto a comprometer a segurança dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava disposto a comprometer a segurança nacional em seu benefício, disse nesta quarta-feira o chefe do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, Jerry Nadler, no início do debate legal para determinar se as acusações contra o presidente merecem um processo judicial.

"Trump direta e explicitamente provocou interferência estrangeira em nossas eleições", disse Nadler.

"Ele estava disposto a comprometer nossa segurança e sua posição para benefícios pessoais e políticos", acrescentou.