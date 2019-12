Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

(NASDAQ:AMZN) - A Amazon anunciou hoje que a Cyber Monday foi mais uma vez o maior dia de compras na história da empresa, com base no número de itens encomendados em todo o mundo. Clientes de todo o mundo compraram em níveis recordes em uma ampla seleção, com centenas de milhões de produtos encomendados em todo o mundo entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber Monday, sozinhos. Os clientes compraram milhões de dispositivos Amazon em comparação com o mesmo período do ano passado nas lojas da Amazon em todo o mundo e os itens mais vendidos foram Echo Dot e Fire TV Stick 4K com Alexa Voice Remote.

"Estamos focados em tornar esta temporada de férias mais conveniente do que nunca para nossos clientes, especialmente considerando o quão curta será a temporada de compras de fim de ano", disse Jeff Wilke, CEO de Consumidor Mundial da Amazon. "Estamos empolgados com o fato de os clientes continuarem chegando à Amazon em números recordes para descobrir o que precisam e querem para as celebrações de fim de ano. Obrigado a nossos clientes e funcionários em todo o mundo por tornar este fim de semana de compras de festas o melhor até agora."

Destaques do fim de semana de festas:

-- Clientes em todo o mundo compraram mais brinquedos nesta Black Friday e na Cyber Monday combinados do que nunca. Entre as dezenas de milhões de brinquedos comprados durante esse período, os mais vendidos incluem o LEGO Star Wars Darth Vader's Castle, Monopoly Game: Disney Frozen 2 Edition e jogos Hasbro, como Jenga, Guess Who e Candy Land Kingdom of Sweet Adventures.

-- A Cyber Monday foi o maior dia de compras da Amazon Fashion em todo o mundo, com mais itens comprados do que em qualquer outro dia da história da empresa. Os mais vendidos incluíram o gorro masculino Acrylic Watch Hat da Carhartt e o moletom de capuz Fleece Champion Men da Powerblend.

-- Os clientes da Amazon em todo o mundo encomendaram mais de 25 milhões de itens domésticos na Black Friday e na Cyber Monday, juntos.

-- Os best-sellers da Black Friday nos EUA incluíram Echo Dot, Fire TV Stick com Alexa Voice Remote, Instant Pot Duo80 - 8 Quart, 23andMe Health + Ancestry Service: Teste de DNA Genético Pessoal, L.O.L. Surpresa! Winter Disco Bigger Surprise e aspirador robô iRobot Roomba 675.

-- Clientes em todo o mundo compraram mais de quatro milhões de produtos de beleza nesta Cyber Monday em comparação com o ano passado, com best-sellers como a escova de dentes elétrica Oral-B Genius Pro 900, Lagunamoon Essential Oils Top 6 Gift Set e L'Oreal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise Mascara.

-- As categorias mais vendidas em todo o mundo incluem Brinquedos, Casa, Moda e Saúde e Cuidado pessoal.

-- Os produtos mais vendidos nas lojas da Amazon na Cyber Monday nos EUA incluíram Echo Dot, Fire TV Stick com Alexa Voice Remote, criações de biscoitos Play-Doh Sweet Shoppe, Keurig K-Cafe Coffee Maker e LEGO City Ambulance Helicopter 60179 Building Kit.

-- Vendedores terceiros independentes nas lojas da Amazon - principalmente pequenas e médias empresas - venderam mais itens durante a Cyber Monday 2019 do que qualquer outro período de 24 horas na história da empresa.

-- Pelo terceiro ano consecutivo, o Whole Foods Market quebrou seu recorde histórico de perus vendidos durante a temporada de Ação de Graças.

-- A Amazon entregou milhões de itens de mercearia aos membros do Prime nos EUA durante os cinco dias entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber Monday. Os produtos mais vendidos da Amazon Fresh e Whole Foods Market incluíram maçãs Honeycrisp, limões e abacates.

-- Os itens mais vendidos na Amazon Books e nas lojas Amazon 4 estrelas no fim de semana de festas incluíram o Amazon Smart Plug, Echo Dot e o novo Echo Dot Smart Speaker com Clock, L.O.L. Surprise! Dolls, Wrecking Ball (O Diário de um BananaVolume 14), e a câmera doméstica inteligente sem fio interna Wyze Cam 1080p HD com visão noturna.

Fim de semana recorde para dispositivos

-- Os compradores compraram um número recorde de dispositivos da Amazon globalmente neste fim de semana de festas.

-- Os clientes da Amazon em todo o mundo compraram milhões de dispositivos Amazon, em comparação com o mesmo período do ano passado nas lojas da Amazon em todo o mundo, incluindo dispositivos Echo, dispositivos Fire TV, dispositivos Kindle e tablets Fire.

-- Foi um fim de semana recorde de compras festivas para dispositivos domésticos inteligentes nas lojas da Amazon em todo o mundo, com consumidores comprando milhões de dispositivos domésticos inteligentes, incluindo o aspirador robô iRobot Roomba 675, Furbo Dog Camera e Wemo Mini Smart Plug.

-- Os produtos mais vendidos nas lojas da Amazon em todo o mundo foram Echo Dot e Fire TV Stick 4K com Alexa Voice Remote.

Festas organizadas de forma rápida, gratuita e conveniente

-- Entrega de supermercado ultrarrápida e GRATUITA: Agora, os membros Prime recebem entrega rápida e gratuita de supermercado no Amazon Fresh e Whole Foods Market. A seleção inclui uma variedade de produtos para todas as suas necessidades festivas, de carnes a frutos do mar, produtos, lanches e itens domésticos essenciais, com opções para intervalos de entrega rápidos de uma e duas horas. Os membros Prime que moram em uma das mais de 2.000 cidades onde a entrega de supermercado está disponível podem solicitar um convite para fazer compras na Amazon Fresh ou Whole Foods Market. Saiba mais em amazon.com/grocery.

-- A delícia dos procrastinadores: Além da entrega gratuita de mais de 100 milhões de itens para todos os clientes da Amazon, os membros Prime nos EUA podem comprar uma seleção de mais de 10 milhões de itens para entrega em um dia grátis e milhões de itens disponíveis para entrega no mesmo dia em 46 grandes áreas metropolitanas.

-- Mais opções de entrega do que nunca: Nesta temporada de férias, os clientes podem retirar seus pacotes em vários locais do Amazon Hub, incluindo milhares de pontos de coleta no Caixa nos EUA nas lojas Rite Aid, GNC e Stage, bem como nas farmácias independentes da Health Mart. Além disso, dezenas de milhões de produtos podem ser entregues de forma fácil e conveniente a 900 cidades do país através do Locker or Locker+. Para encontrar um local do Amazon Hub, visite amazon.com/Hub. Além disso, os membros Prime em 50 cidades dos EUA e arredores também podem desfrutar da entrega de pacotes segura e conveniente com a Key by Amazon (amazon.com/key). Os membros Prime que não querem estragar a surpresa ao receber o pacote no dia em que seus entes queridos estão em casa podem usar o Amazon Day (amazon.com/amazonday) para selecionar um dia de entrega personalizado para as compras de fim de ano.

