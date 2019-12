Trump cancela entrevista coletiva no encerramento da cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que cancelou uma entrevista coletiva prevista para o encerramento da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que voltará mais cedo que o previsto a Washington.



Trump disse que se reunirá com mais alguns líderes, às margens da cúpula que ocorre perto de Londres. Ele afirmou que já fez muitas declarações a jornalistas na terça-feira e hoje.



Caso tivesse concedido mais essa coletiva, Trump provavelmente seria questionado sobre a primeira audiência no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes no processo de impeachment contra ele. Os democratas da Câmara investigam se o presidente abusou de seu poder ao pedir que um líder estrangeiro, o presidente da Ucrânia, abrisse investigação sobre um rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden. Fonte: Associated Press.